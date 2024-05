Vavassori-Koepfer oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Andrease la vedràcontro Dominiknel primo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Dopo l’ottimo torneo di Miami, in cui aveva superato le qualificazioni e un turno di main draw prima di arrendersi a Jannik Sinner, per il tennista piemontese non sono arrivate grandi soddisfazioni in questa prima parte di stagione sul rosso europeo. Soltanto due tornei giocati, bilancio di una vittoria e tre sconfitte tra qualificazioni e main draw. Non avendo difeso i punti conquistati lo scorso anno a Madrid, anche la classifica ha subito conseguenza di questo periodo non semplice, con Andrea che ora è n°168 del mondo. A Roma se la vedrà contro un altro tennista che le superfici lente non le ama di certo: per lui ...

Come nei giorni scorsi, anche oggi nel primo giorno del tabellone principale maschile la pioggia non dà pace agli Internazionali d’Italia 2024. Il maltempo infatti si è abbattuto su Roma, portando alla cancellazione della sessione serale del ...

Atl del Cuneese: approvato dai soci il Bilancio consuntivo - Atl del Cuneese: approvato dai soci il Bilancio consuntivo - Lunedì 29 aprile 2024, presso la Sala Falco del Palazzo dell’Am­mini­stra­zione Provinciale di Cuneo, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Atl del Cuneese per l’approvazione del Bilancio c ...

Isabelle Huppert a Venezia come Presidente di Giuria dell'81 Festival del cinema - Isabelle Huppert a Venezia come Presidente di Giuria dell'81 Festival del cinema - L'attrice francese incaricata dal Direttore Alberto Barbera: “La sua enorme disponibilità a mettersi costantemente in gioco, segno della sua non comune intelligenza” ...

Bagno di folla e di pioggia per Nadal in Piazza del Popolo - Bagno di folla e di pioggia per Nadal in Piazza del Popolo - Roma, 8 mag. (askanews) - Bagno di folla sotto la pioggia per Rafa Nadal a Piazza del Popolo a Roma dove per la prima volta è stato allestito un campo in terra rossa in occasione degli internazionali ...