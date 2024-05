Scuola - solo un bidello al piano | preside costretta a chiudere il bagno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Prato, 9 maggio 2024 – Unper controllare un interodi unasuperiore nel quale gravitano quasi 500 studenti, una quindicina di classi e quattro bagni. Impossibile. La soluzione? Tenere chiusi due dei bagni, fino a quando non entra in servizio la seconda persona destinata al. Quando si parla di ragazzi tra 14 e 18 anni garantire il controllo è importante: i bagni vanno presidiati dal personale è una questione di sicurezza oltre che una regola consolidata all’interno delle scuole, soprattutto quelle superiori. Il Datini soffre della mancanza di personale. Non è l’unica, è una delle tante della provincia pratesea fare i conti con numeri sempre più risicati e servizi da mantenere. I bidelli assegnati lo scorso anno sono ...