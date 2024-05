Nba, il serbo Nikola Jokic nominato Mpv per la terza volta - Nba, il serbo nikola Jokic nominato Mpv per la terza volta - Il serbo nikola Jokic dei Denver Nuggets è stato nominato Most valuable player (Mvp) per la terza volta nella sua carriera: lo ha annunciato la Nba. Il 29enne centro aveva già ottenuto questo premio d ...

NBA, Nikola Jokic è l’MVP per la terza volta in carriera! Raggiunti Magic Johnson, Larry Bird e Moses Malone - NBA, nikola Jokic è l’MVP per la terza volta in carriera! Raggiunti Magic Johnson, Larry Bird e Moses Malone - nikola Jokic è l’MVP della NBA Regular Season per la terza volta in carriera. Denver's nikola Jokic has won the 2023-24 NBA Most Valuable Player award. Ninth player to ever win league MVP three times.

Serbia: Xi Jinping arriva a Belgrado (2) - Serbia: Xi Jinping arriva a Belgrado (2) - Il presidente cinese Xi Jinping arriva a Belgrado per una visita di Stato in Serbia su invito del presidente serbo Aleksandar Vucic, ieri 7 maggio 2024. All’arrivo all’aeroporto nikola Tesla di Belgra ...