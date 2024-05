Bruges-Fiorentina 1-1 e viola in finale di Conference League

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Impresa dellacontro ilnella semidi ritorno di: 1-1 in Belgio e isono per il secondo anno di seguito indopo il 3-2 conquistato all’andata. A decidere, il rigore di Beltran all’85’: il penalty premia i, autori di un secondo tempo tutto all’attacco in un match caratterizzato da 3 legni centrati dalla formazione di Italiano. I padroni di casa segnano al 20? con Vanaken concretizzando la mole di gioco sviluppata in avvio. Lasi risveglia e sfiora il pareggio con Nico Gonzalez al 22? ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Mignolet. Pareggio mancato solo per sfortuna al 35? con il sinistro di Kouamé che colpisce la parte bassa della ...

FOTO FV, Viola in finale: le immagini migliori della gara di Brugge - FOTO FV, viola in finale: le immagini migliori della gara di Brugge - viola in finale di Conference per il secondo anno di fila. L'1-1 di Brugge elimina i belgi e qualifica la Fiorentina alla finale di Atene, in programma mercoledì 29 maggio alle 21.

