In Italia una donna su 5 perde il lavoro dopo la maternità 

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Sempre meno nascite in. E una lavoratrice su cinque esce dal mondo delaver avuto un figlio. Nel 2023 abbiamo raggiunto un nuovo minimo storico in un Paese ormai stabilmente ferme sotto le 400mila unità, con un calo del 3,6% rispetto all'anno precedente. Le donne scelgono di non avere figli o ne hanno meno di quanti ne vorrebbero: nella popolazione femminile in età fertile, convenzionalmente definita tra i 15 ei 49 anni, il numero medio di figli per, infatti, è di 1,20, mostrando una flessione rispetto al 2022 (1,24). Molto lontano dal dato del 2010, quando il numero medio di figli peraveva raggiunto il massimo relativo registrato nell'ultimo ventennio, pari a 1,44. Secondo Save The Children che ha presentato il rapporto sulla Maternità in, ...