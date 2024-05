(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 – Un presunto caso diha messo al centro la figura di, ex presidente del Pisa Sporting Club, coinvolto in unadella procura di La Spezia. Tutto nasce da un caso collegato dalla costruzione di uno stabilimento balneare sull’isola Palmaria. Oltre a, sono coinvolti suo fratello Raffaele e Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere ed ex capo di gabinetto del presidente della RegioneGiovanni Toti. Tutti sono, con l’accusa diin. In particolare Cozzani avrebbe fatto da ponte e da interlocutore dei fratelli ...

Inchiesta Liguria, Mirko Paletti agli arresti domiciliari: concorso in corruzione e turbativa d’asta - inchiesta Liguria, mirko Paletti agli arresti domiciliari: concorso in corruzione e turbativa d’asta - L’ex presidente del Pisa Sporting Club, secondo l’accusa, avrebbe goduto, grazie all’intermediazione di Matteo Cozzani, di trattamenti di favori per episodi avvenuti dalla fine del 2021 ...

Sassari, blitz dei Nas in due palestre: due arresti per anabolizzanti - Sassari, blitz dei Nas in due palestre: due arresti per anabolizzanti - Sassari La maxi operazione dei carabinieri del Nas di Sassari - con perquisizioni e arresti - è scattata all’alba di ieri. Il militari si sono presentati con i mandati di perquisizione della Procura d ...

Grand Hotel gratuito per gli amici: così si facevano affari a Porto Venere - Grand Hotel gratuito per gli amici: così si facevano affari a Porto Venere - I titolari della struttura, ai domiciliari, si mettevano a disposizione di Cozzani per essere agevolati negli investimenti ...