Napoli - la fabbrica di euro falsi da record | quanti milioni contraffatti hanno scoperto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Altro che Totò e Peppino, altro che “Banda degli onesti” (ricordate? la leggendaria pellicola del 1956). Alessandro (Aprea) e Ciro (Di Mauro), i due falsari che gestivano la stamperia clandestina nel quartiere Ponticelli, zona orientale di, non erano improvvisati dilettanti del crimine né furbacchioni indecisi e frenati dai sensi di colpa, ma professionisti del settore - appartenenti al “group”, cartello tra i più efficienti al mondo noto per l'alta qualità delle banconote prodotte, il cui prezzo di smercio è altissimo: 20veri per ogni pezzo da 50 falso- che puntavano molto in alto: nel capannone in cui lavoravano sono stati sequestrati 80 mila fogli, su ciascuno dei quali erano stampate 12 banconote contraffatte (che dovevano essere solo tagliate per apporre la banda verticale argentata) da 50...