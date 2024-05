Bastoni per Bisseck | il gol vittoria dell’Inter | Momento principale | Bologna-Inter | Serie A 2023 24

Simone Inzaghi e la sua Inter si godono la vittoria rifilata ieri sera a Bologna. Come di consueto è anche tempo di numeri e pagelle dopo i tre punti del Dall’Ara che ha messo lo scudetto dell’Inter in cassaforte. Questi i voti secondo Tuttosport, ...

Frosinone-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Frosinone-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - La squadra di Di Fracesco ha bisogno dei tre punti per allontanare la zona retrocessione. Inzaghi potrebbe continuare con le rotazioni facendo giocare chi ha ...

Inter, ancora turnover a Frosinone: Lautaro c'è, Dimarco forse. Chance per Bisseck - Inter, ancora turnover a Frosinone: Lautaro c'è, Dimarco forse. Chance per bisseck - Occasione in difesa per Yann bisseck, probabile ritorno di Nicolò Barella a centrocampo ... come braccetto di sinistra più Alessandro bastoni di Carlos Augusto, titolare sia con il Torino che con il ...

La Juve ha vinto il derby d’Italia per Djalò ma per lui ancora nessun minuto ufficiale - La Juve ha vinto il derby d’Italia per Djalò ma per lui ancora nessun minuto ufficiale - Il difensore portoghese fu molto conteso a gennaio ma da allora non ha ancora messo piede in campo diventando un vero e proprio mistero. Tiago Djalò doveva essere il terzo colpo a parametro zero dell’ ...