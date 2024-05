Online il videoclip di IVANA SPAGNA feat LEGNO Sarà bellissimo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Fuori ildi “” di(etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), un brano che ricorda gli evergreen del passato. Andiamo a saperne di più. Ildi “” Ildi “” di(etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), un brano che ricorda gli evergreen del passato e, inevitabilmente, porterà tutti alla spensieratezza di quei tempi, a cantare tutti insieme una hit estiva che fuoriesce con il cuore in gola da un vecchio jukebox. Per ascoltare il brano: ...

