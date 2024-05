Incontro con Cirinnà sulle unioni civili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Organizzata dal Circolo Pertini, si svolgerà domani a Sarzana, nella Sala Leonardo del Santa Caterina Park Hotel, una iniziativa pubblica con Monica. L’ospite, già senatrice del Partito democratico dal 2013 fino al 2022, è stata la prima firmataria della leggein Italia approvata nel 2016 e che è oggi nota, appunto, come Legge. Con inizio alle ore 19, l’ex senatrice presenterà il suo libro “L’Italia che non c’era.: la dura battaglia per una legge storica”, sarà introdotta da Clara Natale. Modererà l’Vanessa Isoppo mentre le conclusioni saranno affidate a Lara Ghiglione.