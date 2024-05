Amici 2024 | anticipazioni semifinale del 12 maggio | verranno annunciati i finalisti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il talent showdomenica 12andrà in onda su Canale 5 con la messa in onda delladella 23esima edizione. Stando alle, nel corso del nuovo appuntamento, la conduttrice al termine del verdetto espresso dalla giuria interna comunicherà al pubblico i nomi dei. Per quanto riguarda la categoria ballo, sono rimasti in gara soltanto due allievi: Marisol e Dustin: uno dei due trionferà nella categoria danza. Per quanto riguarda il canto, sono ancora a caccia di un posto in finale: Petit, Sarah, Mida e Holden.del 12Non si esclude che ci possa essere una nuova eliminazione in occasione della ...