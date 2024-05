Lavori in via Pignolo, cambia la viabilità dal 13 al 17 maggio - lavori in via pignolo, cambia la viabilità dal 13 al 17 maggio - Dal 13 al 17 maggio si chiude parzialmente via pignolo per consentire alla società Uniacque di svolgere alcuni lavori di allaccio alla rete fognaria. Un cantiere di pochi giorni, ma che richiede diver ...

Via Pignolo, una settimana di divieti e chiusure per lavori - Via pignolo, una settimana di divieti e chiusure per lavori - Dal 13 al 17 maggio si chiude parzialmente via pignolo per consentire alla società Uniacque di svolgere alcuni lavori di allaccio alla rete fognaria. Un cantiere di pochi giorni, ma che richiede ...

Ex Principe di Napoli, il 29 aprile parte il cantiere in via Pignolo - Ex Principe di Napoli, il 29 aprile parte il cantiere in via pignolo - NUOVI lavori. Ci vorranno poi due anni di lavori per vedere restaurato l’ex asilo chiuso negli anni ’90, abbandonato all’incuria da oltre 30 anni.