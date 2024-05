Vannacci spacca i militari Il colonnello Paglia | Ha macchiato l’uniforme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 9 maggio 2024) La candidatura al Parlamento europeo, nelle file della Lega, del generale Roberto, seguita al suo libro ‘Il mondo al contrario’ non piace affatto a una buona parte del mondo militare italiano. Alla trasmissione ‘Zona Bianca’, su Rete 4, il tenenteGianfranco, consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha polemizzato duramente contro l’ex comandante della Folgore. L’ufficiale ha sostenuto che il generale, ora sospeso dal servizio per via della sua scesa in politica, “ha. E noinon possiamo permettercelo. Il mio dovere è spiegare all’Italia tutta che il pensieronon è il pensiero della Difesa“. Il giorno dopo è arrivata la sarcastica replica disu Facebook: “Non mi ...