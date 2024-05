(Di giovedì 9 maggio 2024) Pontedera, 8 maggio 2024 – Una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, nel 2023, aveva evitato il processo a quattro imputati accusati di essere gli autori di almeno due. Ma la parte offesa non ha mollato l’osso determinata ad arrivareverità chiunque possa essere stato il responsabile. Ilè arrivato ieri, di nuovo, ina Pisa, davanti ad un altro giudice per l’udienza preliminare. La vicenda è quella deicommessifine del 2015 al magazzino dellanella zona industriale di Pontedera. Un anno fa ildi Pisa fu costretto ad accertare che i quattro finiti a giudizio per furto aggravato in concorso non dovevano essere processati. Fu il giudice onorario Paola ...

Maxi furti alla Lidl, sparita merce per oltre 170mila euro: il caso torna in tribunale

