Wall Street apre positiva, Dj +0,73%,Nasdaq +1,23% (Di mercoledì 29 marzo 2023) Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,73% a 32.639,74 punti, il Nasdaq avanza dell'1,23% a 11.861,93 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,98% a 4.010,09 punti.

Borse in accelerata con tech e banche. Wall Street parte di slancio Puntano al rialzo anche i future di Wall Street. Sale Ubs a Zurigo dopo il ritorno di Sergio Ermotti, bene anche il Credit Suisse. Alibaba vola alla Borsa di Hong Kong all'indomani dell'annuncio del maxipiano di ristrutturazione.

Unicredit, via libera dalla Bce al buyback. Quali conseguenze per i risparmiatori Nella giornata di ieri UniCredit ha ricevuto dalla Bce il semaforo verde al riacquisto di azioni proprie per il 2022 per un importo massimo di 3,343 miliardi di euro.

Avvio tonico a Wall Street, Nasdaq a +1,3% Partenza in rialzo per Wall Street, dopo i cali frazionali della seduta precedente. Dopo pochi minuti di scambi, l'S&P 500 avanza dell'1%, il Dow Jones dello 0,7% e il Nasdaq guadagna l'1,3%.

Mercato americano positivo con crisi bancaria alle spalle (Teleborsa) - Wall Street si muove in rialzo, mentre torna il sereno sui mercati globali dopo le forti vendite delle scorse settimane a causa delle crisi bancarie. Il piano di Alibaba Group per ...