Atletica | Simonelli | “In 5 millesimi si rosica | Jacobs è da imitare Cavalli | “Baldini umile”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Lorenzoe Ludovicasono stati ospiti della puntata settimanale diTalk, il programma della tv federale. L’ostacolista, quarto agli ultimi Europei Indoor, si è soffermato proprio sulla rassegna continentale in sala: “Cosa si fa in cinque? Si… Ma è stato bello, magnifico, perché non mi aspettavo nemmeno di raggiungere la finale. Me la sono goduta davvero. Il quarto posto con il personale di 7.59 è il primo frutto del lavoro con il mio nuovo allenatore Giorgio Frinolli, nel gruppo con Dosso e Bogliolo al Paolo Rosi: una scelta azzeccata“. La mezzofondista ha parlato del suo allenatore: “Stefanolo vedevo ai raduni da quando ero piccolina. È molto, non ti fa pesare il fatto che sia stato un gran campione. Riesce ...