Napoli | Vicario e Caprile idee per la porta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023) Ilsi gode un Meret ritrovato e in fiducia, ma dovessero separarsi le strade Giuntoli ha già pronto il piano B Ilsi gode un Meret ritrovato e in fiducia, ma dovessero separarsi le strade Giuntoli ha già pronto il piano B. Secondo quanto rito dal Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbe guardare a Empoli e Bari per rinforzare i pali.sono i due nomi forti in caso di partenza di Meret, anche se al momento non ci sarebbero avvisaglie da far pensare a questo addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.