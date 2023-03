Dopo la rapina restò senza benzina a Misinto, uomo di Lentate finisce in carcere (Di martedì 28 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato arrestato per scontare la condanna il 39enne di Lentate sul Seveso che due anni fa, Dopo la rapina in una bar del paese, durante la fuga con la sua auto, rimase senza benzina alle porte di Misinto. L’uomo, allora 37enne, si era costituito, ammettendo le proprie responsabilità anche per un furto di gratta ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ stato arrestato per scontare la condanna il 39enne disul Seveso che due anni fa,lain una bar del paese, durante la fuga con la sua auto, rimasealle porte di. L’, allora 37enne, si era costituito, ammettendo le proprie responsabilità anche per un furto di gratta ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScrivoLibero : Chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di due donne favaresi di 35 e 20 anni accusate di rapina aggravata e fur… - ragusaoggi : I rapinatori sono entrati in azione poco dopo l'apertura, sfondando la porta sul retro. - RaiQuattro : Alle 21:20 'The Misfits' (2021) di R. Harlin con P. Brosnan, J. Chung e T. Roth Dopo essere stato reclutato da un g… - ippolitipaolo74 : RT @Danireport: Prima tenta una rapina, dopo due giorni è libero e ferisce con una roncola un operatore Caritas, cosa non si fa pur di aver… - Danireport : Prima tenta una rapina, dopo due giorni è libero e ferisce con una roncola un operatore Caritas, cosa non si fa pur… -