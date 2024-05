L’esodo di 20 mila medici -il 90% ha meno di 40 anni

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 5 maggio 2024) La stima degli Ordini su quanti lasceranno l’Italia nel 2024. Le mete: Israele e Usa in testa. Il record post CovidLa stima degli Ordini su quanti lasceranno l’Italia nel 2024. Le mete: Israele e Usa in testa. Il record post CovidLa stima degli Ordini su quanti lasceranno l’Italia nel 2024. Le mete: Israele e Usa in testa. Il record post Covid