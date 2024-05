(Di domenica 5 maggio 2024) Celebrare la propria individualità attraverso il make-up: questo l'obiettivo dellada uncosmetico in. MAC Cosmetics, per celebrare i suoi primi 40 anni, parte con IMac. Ecco di cosa si tratta

Si è chiuso da poco il giro d’apertura del Jonsson Workwear Open 2024 , torneo che si tiene al Glendower Golf Club di Dowerglen, nell’Edenvale, in Sudafrica, e valido per il DP World Tour 2023- 2024 . La prima leadership va in mano al sudafricano Keenan Davidse e allo spagnolo Ivan Cantero, non ... Continua a leggere>>

Il fascino senza tempo della moda Made in Italy continua a catturare l’attenzione e l’ammirazione di tutto il mondo, rappresentando un simbolo di eleganza, qualità e creatività riconosciuto universalmente. In questo contesto di eccellenza, Answear , l’e-commerce di moda e abbigliamento che ha già ... Continua a leggere>>

I wear Mac, arriva in italia la prima serie TikTok lanciata da un beauty brand - Celebrare la propria individualità attraverso il make-up: questo l'obiettivo della prima serie TikTok lanciata da un brand cosmetico in italia. MAC Cosmetics, per celebrare i suoi primi 40 anni, lanci ... Continua a leggere>>

Abbiamo doppiato in italiano il trailer di Star Wars Outlaws: rifatevi le orecchie! - Per lo Star Wars Day abbiamo doppiato in italiano il trailer di Star Wars Outlaws, così da immaginare come avrebbe potuto essere un adattamento completo. Continua a leggere>>

Pokémon Perla Splendente ad un prezzo folle su Amazon, sconto esagerato - Acquistabili su Amazon i due capitoli usciti per Nintendo Switch il 19 novembre 2021 a partire da 27 euro, il prezzo più basso di sempre. Continua a leggere>>