Boxe - Canelo si conferma campione indiscusso dei supermedi | cade l’imbattibilità di Munguia

(Di domenica 5 maggio 2024) SaulAlvarez festeggia il ‘Cinco de Mayo’ – festività messicana che lo vede tradizionalmente sul ring ogni anno – battendo per decisione unanime il connazionale Jaimealla T-Mobile Arena di Las Vegas. Il detentore delle cinture WBC, WBA, IBF e WBO trionfa per 117-110, 116-111, 115-112, difendendo per la quinta volta tutte le cinture della sua categoria di peso.invecedi Jaime, che fino ad oggi aveva vinto ogni incontro disputato con 43 vittorie, 34 delle quali per ko. Stavolta però èad andare vicino a chiudere la contesa prima del limite. Sul finire della quarta ripresa, infatti, il 33enne di Guadalajara, dopo aver trovato la misura con un gran destro, si ripete con un montante che fa assaggiare il tappeto al connazionale. ...

