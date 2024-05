L’uomo che vide l’infinito - 10 giorni senza mamma o Jack Reacher? La tv del 5 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024) Per la prima serata in tv, domenica 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Makari 2”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il delitto di Kolimbetra”: Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Infatti non si vedono da un bel po’, ma si apre una possibilità di ritrovarsi. Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio. Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo ...