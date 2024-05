Bonus tredicesima - misura una tantum sino a 100 euro | chi può sorridere e chi è escluso

"Mi lascia perplesso il fatto che questa Misura venga adottata con un decreto-legge: se il bonus non può essere erogato ora, ma è differito all’anno prossimo, dov’è l’urgenza? Perché non si poteva provvedere in modo costituzionalmente corretto, con la legge finanziaria per il prossimo anno? ... Continua a leggere>>

"Mi lascia perplesso il fatto che questa misura venga adottata con un decreto-legge: se il bonus non può essere erogato ora, ma è differito all’anno prossimo, dov’è l’urgenza? Perché non si poteva provvedere in modo costituzionalmente corretto, con la legge finanziaria per il prossimo anno? ... Continua a leggere>>