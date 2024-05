Azione - a Bergamo un incontro per costruire uno spirito di cittadinanza europea

(Di domenica 5 maggio 2024). A poco più di un mese dalle elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno, la dirigenza cittadina diha organizzato nella serata di ieri un dialogo con il consigliere di Milano Daniele Nahum – nonché candidato alle elezioni europee per, e Andrea Valentino – candidato alle elezioni amministrative nella lista civica di Elena Carnevali, con la partecipanche di Simonetta Fiaccadori, candidata bergamasca alle elezioni europee nella lista del partito. Un appuntamento che si inserisce nel ciclo di incontri “Visione Futura”, rivolto in particolare ai giovani, ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire temi e confrontarsi con gli ospiti. In questo caso, un dialogo rivolto all’Europa e a, stato di diritto e minoranze. “Il nostro compito è ...

«Ho appena vinto in Cassazione il ricorso e sono anche nel centro Italia» . Così il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , su Instagram, annuncia l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che al Sud. «E ne ho ... Continua a leggere>>

"Ho appena vinto in Cassazione il ricorso e sono anche nel centro Italia ". Sono le parole del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi , il quale su Instagram ha annunciato l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che ... Continua a leggere>>

Verso le Europee in Sicilia. Renzi a Palermo, FdI apre i giochi, Orlando contro il Ponte - Scrivere prima degli altri "Giorgia" (Meloni) per rafforzare l'azione di governo e dare una svolta anche in ... il cinema Lux per avviare le operazioni elettorali in vista delle elezioni dell'8 e 9 ... Continua a leggere>>

La decisione dell’assessore: "Non mi candido" - Antonio Ponzo Pellegrini, assessore al Commercio di Empoli e presidente regionale di azione, decide di non candidarsi alle prossime elezioni. Motivi personali e la situazione politica attuale lo sping ... Continua a leggere>>

"azione con i 5 Stelle A noi basta che siano bravi" - "azione con M5S Conta solo se sono bravi oppure no". Non si scompone il leader di azione, Carlo Calenda, sull’alleanza di azione con M5S, con il candidato sindaco Stefano Marchegiani, segretario del ... Continua a leggere>>