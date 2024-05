Lotta alle mafie - l’Europa si muova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) Antonio Mumolo, candidatoEuropee per il Pd, cosa vuole portare in Europa della sua lunga esperienza da amministratore locale? "Sono stato io il relatore, in viale Aldo Moro, della prima legge regionale per il contrasto. In Europa non esiste una normativa comune su questo tema, poi si meravigliano se la ’ndrangheta parte dalla Calabria per arrivare a compiere una strage fino a dusiburg. Ne ho parlato con Libera, con Enza Rando e Antonio Monachetti, se sarò eletto proporrò con loro una prima disciplina comune europea". E poi ci sono le sue battaglie sul Welfare. "E’ stata mia anche la prima legge regionale sul medicopersona senza dimora. Se ne sta già discutendo in Europa, dove una persona su 4 è povera oppure è a rischio povertà. A Bruxelles servono più politiche di questo tipo: promuovono un ...