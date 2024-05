Dramma alla partita di volley Sospetto infarto a 23 anni | allenatrice ricoverata - è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Èin Rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita. Colpita da un improvviso malore, pare un, a soli 23, al palazzetto dello sport di Cava Manara. Non stava giovando, impegnata nel ruolo di vicedella locale squadra di pvolo femminile under 12. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15, era appena iniziata ladel campionato provinciale quando la giovane ha detto all’che non si sentiva bene ma di non preoccuparsi, che sarebbe solo andata in bagno per rinfrescarsi. Poco dopo, non vedendola rientrare, alcune componenti lo staff della squadra sono andate a cercarla per assicurarsi delle sue condizioni e l’hanno trovata a terra nel bagno, già priva di sensi. Immediato ...