Il Green Deal in Europa aiuta l’agricoltura

(Di domenica 5 maggio 2024) Allo Spazio Cesuola di Ponte Abbadesse, ieri sera si è parlato di Politiche Agricole Europee e del Distretto del Biologico come opportunità per tutta la comunità cesenate. All’incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra “Salute per la Terra e le persone” sono intervenuti Nicola Dall’olio, candidato al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Nord Est e Maurizio Pascucci candidato alle elezioni comunali del Comune di Cesena con la lista Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra. Nicola Dall’Olio dal 2021 lavora a Bruxelles occupandosi di politiche europee in materia di agricoltura, clima e sicurezza alimentare, Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della Pac, la Politica Agricola Comune, per il sostegno del settore agricolo mettendo in evidenza "le strumentalizzazioni e anche le notizie false che sono state fatte circolare durante le proteste degli ...