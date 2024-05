Preghiera del mattino del 5 Maggio 2024 | Guidami alla verità

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). ... Continua a leggere>>

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre ... Continua a leggere>>

Monache di Arpino tra preghiere all’alba e corsi spirituali on line, la clausura ai tempi di Internet: «Non possiamo vivere isolate» - La preghiera e il lavoro, come si fa da secoli secondo l’antica regola benedettina, ma ora mail e corsi spirituali on line. Così si è adeguata ai tempi di Internet la vita ... Continua a leggere>>

Napoli e la trepidante attesa per San Gennaro | Il sangue si scioglie: è il primo miracolo dell’anno - L’attesa del miracolo della liquefazione del sangue, accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano il Santo. Continua a leggere>>

Ordinato a Milano il più giovane vescovo d'Italia - MILANO, 04 MAG - È stato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a presiedere oggi la cerimonia in Duomo durante la quale è stato ordinato arcivescovo Flavio Pace, già sotto segretario del D ... Continua a leggere>>