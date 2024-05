Il ministro Urso telefona al sindaco | Il brand Modena sarà tutelato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) Una lungata, nella mattina di ieri, tra ilper il Made in Italy Adolfoe ilGian Carlo Muzzarelli dopo l’sos lanciato proprio dal primo cittadino sul palco del Motor Valley Fest sulla necessità di difendere il marchio. L’appello è stato immediatamente accolto eha chiamato personalmente Muzzarelli assicurando "il massimo sosteg no del Governo". La vicenda è nota: l’azienda cinese Xiaomi ha intenzione di chiamare proprio ’’ uno dei suoi bolidi, sfruttando una suggestione di casa nostra per far passare l’auto come italiana. Tanto è bastato per far infuriare ilche ha dato mandato ai legali del Comune di capire "cosa si può fare per evitare che il...