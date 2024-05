Perricci e il conflitto d’interesse | Tre consiglieri da sanzionare La reazione | Falso - tutto regolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) La candidata a sindaco Piaè partita da un’idea. Ottenere tutti gli atti riguardanti gli acquisti diretti fatti dal Comune negli ultimi cinque anni. Quelli ’sospette’ li ha inviati a Corte dei Conti, Anac e Ispettorato per la funzione pubblica. Riguardano iAnna Maria Mattioli, Alessandra Cecchini e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini. Ognuno di loro ha quote azionarie e ruoli in tre società che risultano fornitrici dell’amministrazione rispettivamente di materiale edile e di gadget come le statuette di Rossini. Le cifre di vendita sono state modeste (1044,0 euro per la Edilsole della Mattioli, 2761,5 per la Cecchini srl, 819,4 euro per la Creattività srl di Perugini). La merce è passata di mano tra il 2019 e il 2021. L’avvocatessaaveva poi sostenuto che anche l’assessora Francesca ...