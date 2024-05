Si festeggia l’opulenza ma i lavoratori soffrono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) "È iniziato il rito della Motor Valley Fest, una sorta di polvere afrodisiaca che viene versata a piene mani su Modena, sui modenesi che, presi dall’euforia, si riversano nelle piazze in adorazione del motore, un oggetto che è stato sostituito nell’immaginario collettivo al sacro, abbandonato anche da una chiesa condiscendente verso il potere politico". La considerazione è della candidata sindaco Maria Grazia Modena che punta il dito contro "la stridente aria di panem et circenses, con cui i romani tenevano assoggettato e sotto controllo il popolo, l’ubriacatura della falsa speranza che il motore elettrico, il motore a idrogeno o…quello ad acqua salveranno il mondo, che mi lascia perplessa". È, per la professoressa, "l’incomprensibilità del solco sempre più profondo che separa due Modena: da una parte quella opulenta e arrogante della nuova élìte, di cui fanno parte i politici e la ...