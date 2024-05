Ascolti tv - Maria De Filippi contro Carlo Conti | Chi ha vinto?

(Di domenica 5 maggio 2024) Primo fine settimana di maggio con serate da trascorrere in famiglia o in compagnia di amici. E come tutti i giorni le reti televisive si sono scontrate a suon di programmi di intrattenimento e fiction, film e inchieste. Come sempre la sfida principale è stata disputata tra Rai 1 e Canale 5. E ieri sera Rai 1 ha proposto ‘I migliori anni’, il programma di intrattenimento che ripercorre la storia della tv presentato da, mentre su Canale 5, è tornato il talent show condotto daDe Filippo ‘Amici’.presenta l’ultima puntata dei Migliori Anni su Rai 1 – ilcorrieredellacitta.comUn’altra serata trascorsa davanti al piccolo schermo tra programmi di intrattenimento, film, serie tv e il grande calcio. Come di consueto, anche ieri, la scelta è stata varia tra coloro che sono rimasti ...

(Adnkronos) – testa a testa nel prime time di ieri sera tra i David di Donatello che su Rai1 hanno ottenuto 2.818.000 telespettatori (share del 17,3%) e la prima puntata di 'Viola come il mare 2' che su Canale 5 è stata seguita da 2.899.000 telespettatori raggiungendo uno share del 16,7%. Terzo ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – testa a testa nel prime time di ieri sera tra i David di Donatello che su Rai1 hanno ottenuto 2.818.000 telespettatori (share del 17,3%) e la prima puntata di 'Viola come il mare 2' che su Canale 5 è stata seguita da 2.899.000 telespettatori raggiungendo uno share del 16,7%. Terzo ... Continua a leggere>>

Il debutto della seconda stagione di “ Viola come il mare “, la serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, registra un record di ascolti su Canale 5 e Mediaset Infinity sfiorando i 4 milioni di telespettatori . Viola come il mare 2 da record su Canale 5 e Mediaset Infinity boom ! Viola ... Continua a leggere>>

Susanna Cenni: «Ecco come immagino la città Futura» - POGGIBONSI. Si intitola “Futura: la città che verrà” il corposo programma elettorale con il quale Susanna Cenni si presenta come candidata Presentati ieri sera il programma elettorale e la coalizione: ... Continua a leggere>>

ascolti tv e streaming, Viola come il mare boom Canale 5 e Mediaset Infinity - "Viola come il mare 2" con Francesca Chillemi e Can Yaman fa quasi 4 milioni di spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2 ascolti ottimo esordio: le parole di Luca Bernabei - Viola come il mare 2 ha esordito ieri sera su Canale 5 in prima serata. Le prime tre puntate sono state caricate una settimana fa su Mediaset Infinity il cui streaming gratis ha segnato un record con ... Continua a leggere>>