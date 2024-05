Liverpool-Tottenham domenica 05 maggio 2024 ore 17 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 5 maggio 2024) Sembra che le stagioni di entrambe le squadre siano ormai virtualmente finite, anche se non c’è ancora l’aritmetica a sancirlo. Ilnon vincerà il titolo, anche se esiste ancora unaa, intorno a 500 dopo le vittorie di sabato di Gunners e Citizens, mentre ilmolto difficilmente finirà tra i primi quattro della InfoBetting: Scommesse Sportive e

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazioneli d’Italia di tennis. Il n.2 al mondo, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all’anca che lo portato al ritiro dal torneo di Madrid. Continua a leggere>>

Meteo temperature - Da sopra media a sotto media per l'arrivo di nuovi temporali. Ecco i valori attesi - TEMPERATURE MERCOLEDI: lieve aumento al Nord che ritorna in media, diminuzione al Centro Sud con diffusi valori sotto media anche se non di molto. Continua a leggere>>

L’ultimo saluto a Gianpietro Benedetti, la figlia: «Sosterremo ancora la sfida, tutti insieme. Grazie papà» - Le parole di monsignor Nobile per la commemorazione per il presidente del gruppo Danieli e Confindustria Udine, scomparso a 81 anni ... Continua a leggere>>

Incidente a casa, bambino di 10 anni travolto da un'auto: ricoverato in ospedale a Udine - TARCENTO - Paura in un'abitazione di Tarcento, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, un bambino di 10 anni è stato travolto da un'auto. Secondo le primissime ... Continua a leggere>>