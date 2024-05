Studenti e soprattutto inventori Ecco il bracciale che dice quando bere e il portachiavi che chiama i soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) Sotto un sole tiepido, dopo giorni di pioggia e freddo, in piazza del Popolo, una domanda ha fatto fermare ieri mattina molte persone incuriosite: "Scusi signore, lei quanta acqua beve al giorno?". A porgere questa domanda è stato Iliass Salimi, della 4ª A MAT del Benelli, in occasione della fiera "Impresa in azione", che ha coinvolto le classi di alcune scuole della nostra città. Scopo del progetto è quello di introdurre i giovani nel mondo imprenditoriale, facendo sviluppare le loro abilità di logica e di inventiva, creando strumenti che possano essere di aiuto o utili alla cittadinanza. Quasi come se l’avessero fatto apposta, senza coordinazione tra le varie scuole, quasi tutte le bancarelle viravano sulla sicurezza personale e sul benessere della persona, proprio come l’invenzione della classe di Iliass: "Una persona in media beve meno del 40% del proprio fabbisogno giornaliero – ...