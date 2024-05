(Di domenica 5 maggio 2024) Prevede protocolli semplici, ha un basso costo ed è senza effetti collaterali. In più, ha una percentuale di efficacia considerevole. Siena ospita la seconda Conferenza Europea dedicata alla, terapia medica nata dall'incontro tra l'e le modernescienze. Ne abbiamo parlato con una delle principali espertene

neuro-agopuntura, i benefici di una tecnica per le patologie neurologiche che in Italia è ancora sottovalutata - Prevede protocolli semplici, ha un basso costo ed è senza effetti collaterali. In più, ha una percentuale di efficacia considerevole. Siena ospita la seconda Conferenza Europea dedicata alla Neuro-ago ... Continua a leggere>>

Dal 9 al 12 maggio la Conferenza europea di neuro-agopuntura - A Siena dal 9 al 12 maggio si terrà un evento internazionale sulla neuro-agopuntura per discutere le nuove frontiere nel trattamento di malattie neurologiche gravi. Continua a leggere>>