Rinunciare alla sanità Sostegno a 30 famiglie che non si curano più

(Di domenica 5 maggio 2024) "Secondo i dati Istat il 7,6 per cento dei lombardi nel 2023 ha rinunciato a cure mediche necessarie. Liste d’attesa troppo lunghe, costi elevati per visite ed esami le cause principali. Difficoltà che toccano anche lecomasche, costrette ad attendere da 6 mesi a un anno per una visita in un ospedale pubblico. Se per alcuni l’unica alternativa possibile è il ricorsoprivata, per molte, soprattutto quelle in difficoltà economica, non curarsi è l’unica opzione. Malattie non curate e mancanza di prevenzione che possono condurre, in alcune casi, anche a gravi complicazioni". È la premessa che ha spinto Fondazione Scalabrini, Cooperazione Salute e Confcooperative Lombardia, a portare avanti un progetto pilota per offrire unconcreto a 30di ...