Il principe William parla della salute di Kate durante la visita reale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 5 maggio 2024) In occasione dell’inaugurazione di James Place Newcastle martedì 30 aprile a Tyne, in Inghilterra, ilha condiviso un aggiornamento su sua moglie, lassa. Lassa del Galles, infatti, si è allontanata dalle scene pubbliche mentre affronta le cure contro il cancro. Qualche settimana fa, infatti,ha condiviso un messaggio sui social: “Dopo il mio intervento chirurgico, che inizialmente si credeva non fosse canceroso, i test hanno dimostrato che il cancro era presente. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. Ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”. Ile lassahanno celebrato di ...