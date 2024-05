Focaccine filanti in padella | le preparo con le patate

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 maggio 2024) Leinsi preparano con lee non serve aspettare lunghi tempi di lievitazione, perché non contengono né farina, né lievito. Devono comunque riposare in frigorifero per un’ora prima di essere cotte, in modo da compattarsi alla perfezione. Hanno un esterno croccantino e un cuore morbido di formaggio a pasta filata. Si preparano facilmente e vanno a ruba!in: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 4 di(grandi) 2 uova 60 g di filone per pizze (oppure formaggio di pasta filata a scelta) 60 g di Parmigiano Reggiano (grattugiato) 20 gr di amido di mais 1 ciuffo di prezzemolo tritato q.b. di aglio in polvere q.b. di olio extravergine d’oliva q.b. di sale e pepe Il ...