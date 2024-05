Prima di Baby Reindeer - Richard Gadd aveva scritto questo episodio indimenticabile di Sex Education

Brescia 2 REGGIANA 0 Brescia : Cortese, Savalli, Gussago, Contessi (32’ st Maisterra), Pandini, Bedussi, Ghidini, Maucci (32’ st Raia), Grossi, Caliendo, Faglia (22’ st Orlandi). A disp. Andreoli, Omofonmwan, Faggiano, Mafezzoni, Maffeis, Saccone. All. Belingheri. REGGIANA: Donelli, ... Continua a leggere>>

Netta sconfitta esterna per la Primavera della Reggiana che cade 5-0 ad Abano Terme contro il Padova. Mai in partita i granata, che all’andata avevano vinto 1-0 dando il via a quella risalita che li ha portati a festeggiare con largo anticipo la salvezza: nelle fila biancoscudate sugli scudi ... Continua a leggere>>