Max Verstappen conquista la pole per il GP di Miami dopo la vittoria nella gara sprint

(Di domenica 5 maggio 2024) Il tre volte campione del mondo Maxha vinto entrambe le precedenti gare del Gran Premio di, ma non è mai partito dallae ha dichiarato di aver trovato ancora complicate le qualifiche. Maxdella Red Bull ha continuato a dominare la Formula Uno,ndo laposition per il Gran Premio didi domenicaaver vinto ladi sabato. Il campione del mondo in carica e leader del campionato, che ha vinto quattro Gran Premi su cinque in questa stagione, si è assicurato la settimaposition consecutiva con un’altra guida dominante. Charles Leclerc della Ferrari, il cui giro più veloce è stato di 0,141 secondi dietro ...

