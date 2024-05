Scuole e asili - fervono i lavori | Risolviamo annosi problemi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo i tetti della Rsa di via Alemanni, delle case pubbliche di via Pedretti e del lotto 11 del cimitero, sono iniziati anche gli interventi sulla copertura dellecittadine. In questi giorni devono riprendere gli interventi alla Marconi, "già iniziati ma purtroppo interrotti perlegati alla ditta esecutrice delle opere", spiega l’amministrazione. È stata affidata a un architetto la progettazione del rifacimento delle coperture dei nidi Ghezzi e Frank, dopo che alcuni interventi di manutenzione effettuati nei mesi scorsi non erano risultati risolutivi. Sono invece ormai arrivati al termine iper il rifacimento del tetto della Bressanella, nuova sede della protezione civile. "L’età anagrafica dei nostri edifici pubblici e le scarse manutenzioni effettuate in passato – aggiunge il Comune – gravano pesantemente ...