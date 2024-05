I Medici e la loro ascesa a Firenze

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 5 maggio 2024) Nel Mugello vi erano due grandi e importanti famiglie, che prestavano, onerosamente, denari: i Bigi e i. All’ inizio del tredicesimo secolo (1237), quandosi proclamo’ città indipendente dall’Impero, i futuri signori disi spostarono dal Mugello in città, trovando un mercato e domanda di denaro più ampia, tuttavia, il recupero e le garanzie adeguate non erano per niente autentificate, solo un secolo dopo, tramite l’insegnamento di Pier Saccone, l’amministrazione e il prestito non aveva più necessità, ad un eventuale esazione o recupero, dell’uso della forza. Pier Saccone, fratello di Guido Tarlati, Vescovo di Arezzo e gonfaloniere dell’ imperatore, fino a quando Castruccio Castracani de Lucca, paraculo, gli soffio’ il posto arruffianandosi presso Ludovico il Bavaro( strada lodovica che da Lucca porta in ...