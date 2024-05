Il segreto per essere forti? Dormire bene

La curiosità forse avrà ucciso il gatto, ma sembrerebbe Essere un toccasana per la longevità degli esseri umani. È quanto emerge da uno studio condotto da un team di ricerca dell’Universidad Complutense de Madrid, che ha esposto i propri risultati sul “Journal of Happiness Studies”. “Il numero dei ... Continua a leggere>>

Tutti viviamo ma non tutte le scelte ci danno la felicità. E allora cosa fare per essere felici per sempre? Il Vangelo di oggi ci illumina. Nella Domenica della Divina Misericordia Papa Francesco ci ricorda per che cosa vale la pena di spendere la propria vita. La seconda domenica di Pasqua è ... Continua a leggere>>