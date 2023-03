Studio su diabete, microinfusore più efficace di iniezioni multiple di insulina (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti con diabete di tipo 1 si conferma la superiorità, rispetto alle iniezioni multiple giornaliere (Mdi) di insulina, del sistema MiniMed™ 780G (Ahcl), uno dei più avanzati microinfusori per insulina e sensore glicemico, dotato di un sistema di monitoraggio continuo dell'insulina a scansione intermittente. Lo dimostrano i risultato dello Studio Adap diffusi oggi in una nota da Medtronic, azienda leader mondiale in heatlhcare technology . Tali risultati - presentati, recentemente alla conferenza Advanced Technologies & Treatments for diabetes (Attd) di Berlino - aprono la strada a una gestione del diabete di tipo 1 che abbandona il cosiddetto paradigma ‘Cgm- first'. Attualmente, infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti condi tipo 1 si conferma la superiorità, rispetto allegiornaliere (Mdi) di, del sistema MiniMed™ 780G (Ahcl), uno dei più avanzati microinfusori pere sensore glicemico, dotato di un sistema di monitoraggio continuo dell'a scansione intermittente. Lo dimostrano i risultato delloAdap diffusi oggi in una nota da Medtronic, azienda leader mondiale in heatlhcare technology . Tali risultati - presentati, recentemente alla conferenza Advanced Technologies & Treatments fors (Attd) di Berlino - aprono la strada a una gestione deldi tipo 1 che abbandona il cosiddetto paradigma ‘Cgm- first'. Attualmente, infatti, ...

