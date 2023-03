(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Quando ancora si sta gestendo laaperta da Silicon Valley Bank, gli Stati Uniti devono prepararsi alla nuova ‘bomba’ pronta a esplodere per l eamericane, quella legata agli. Alla Casa Bianca, al Dipartimento del Tesoro e alla Federal Reserve, scrive il ‘’, “si stanno esaminando i potenziali rischii dal mercato, che secondo alcuni analisti si sta avviando verso un crollo nei prossimi due anni”. In realtà, i problemi dellaregionali americane hanno la stessa origine. E quella riferita dalsembra una naturale evoluzione dei problemi già sperimentati in queste settimane. Una banca di medie dimensioni, la First Citizens di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Banche, il Washington Post 'vede' la prossima crisi: colpa degli immobili commerciali - News24_it : Banche, il Washington Post 'vede' la prossima crisi: colpa degli immobili commerciali - fisco24_info : Banche, il Washington Post 'vede' la prossima crisi: colpa degli immobili commerciali: (Adnkronos) - Gli istituti a… - ParliamoDiNews : Yellen afferma che il Tesoro è pronto a intraprendere 'azioni aggiuntive se giustificate' per stabilizzare le banch… - bx1ale_cia : @AngeloCiocca E che ci frega. Usciamo dall' unione e facciamo la nostra banca centrale nazionalizziamo le banche ed… -

In realtà, i problemi dellaregionali americane hanno la stessa origine. E quella riferita dalPost sembra una naturale evoluzione dei problemi già sperimentati in queste ...... come accaduto alleUsa. Lo ha affermato Jane Fraser , la ceo di Citigroup in un evento organizzato dall' Economic Club di: Le dichiarazioni di Fraser arrivano in un momento ...Negozi dei centri commerciali ehanno cominciato a chiudere i battenti in tutta Israele, in ... Adrienne Watson, ha dichiarato cheè "profondamente preoccupata" per la situazione in ...

Banche, il Washington Post 'vede' la prossima crisi: colpa degli ... Adnkronos

In realtà, i problemi della banche regionali americane hanno la stessa origine. E quella riferita dal Washington Post sembra una naturale evoluzione dei problemi già sperimentati in queste settimane.Le app mobili e la capacità di spostare milioni di dollari con un clic: una svolta epocale per il settore bancario per Fraser, ceo di Citi.