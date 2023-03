Ascolti Tv, la De Girolamo ancora bene con il 15,7% (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue la striscia positiva di Ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. Anche Ieri sera, le singolari interviste agli uomini, hanno tenuto incollato alla tv il 15,7% di telespettatori. Una stagione da incorniciare, con una media di Ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Un dato ottimo, quello di Ciao Maschio, considerando l’orario di messa in onda. Attorno al tema dei sensi di colpa si sono confessati Gene Gnocchi, Fabio Canino e Francesco Procopio. Nella media stagionale degli Ascolti il programma si conferma, in termini percentuali, la ‘’seconda serata’’ più vista di tutto il palinsesto televisivo Rai. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue la striscia positiva diper Nunzia Dee il suo Ciao Maschio. Anche Ieri sera, le singolari interviste agli uomini, hanno tenuto incollato alla tv il 15,7% di telespettatori. Una stagione da incorniciare, con una media diche attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Un dato ottimo, quello di Ciao Maschio, considerando l’orario di messa in onda. Attorno al tema dei sensi di colpa si sono confessati Gene Gnocchi, Fabio Canino e Francesco Procopio. Nella media stagionale degliil programma si conferma, in termini percentuali, la ‘’seconda serata’’ più vista di tutto il palinsesto televisivo Rai. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : ASCOLTI TV, LA DE GIROLAMO ANCORA BENE CON IL 15,7% - - CiaoMaschioFan : RT @Newsinunclick: Gli ascolti sono da record, ma per Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo continuano le soddisfazioni Il re del rock italia… - LucaPoletti2 : RT @Newsinunclick: Gli ascolti sono da record, ma per Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo continuano le soddisfazioni Il re del rock italia… - Newsinunclick : Gli ascolti sono da record, ma per Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo continuano le soddisfazioni Il re del rock i… - TV7Benevento : TV, CIAO MASCHIO: VASCO ROSSI SUI SOCIAL RILANCIA IL PROGRAMMA DELLA DE GIROLAMO - -