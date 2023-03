Ucraina-Russia | allarme per Zaporizhzhia Kiev | “Si rischia nuova Fukushima”

Leggi su italiasera

(Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) –. A lanciarlo Ruslan Strilets, ministro della Protezione ambientale e delle Risorse naturali dell’che ha messo in guardia da un possibile disastro nucleare. Come si legge sul Kyiv Independent il ministro ha spiegato che in seguito al calo dell’acqua dal bacino idrico di Kakhovka, “esiste il rischio di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di”, la più grande centrale nucleare d’Europa occupata dalladallo scorso marzo. “Questo significherebbe un possibile scenario dinel mezzo del continente europeo a causa della”, ha dichiarato Strilets. La Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e 49 Paesi hanno chiesto a Mosca di lasciare l’impianto in un appello ...