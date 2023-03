Superbonus e Decreto Aiuti, cosa succede con le banche, i crediti incagliati e lo sconto in fattura (Di sabato 25 marzo 2023) Buone notizie per gli esodati del Superbonus. Alcune banche inizieranno nuovamente ad acquistare i crediti da imprese edili e famiglie che erano rimaste bloccate nei mesi scorsi. Due nomi su tutti: Unicredit e Poste Italiane. Nella lista in mano al ministero dell’Economia e delle Finanze ci sono anche altri istituti di credito, ma un elenco preciso si avrà solo lunedì. Quello che conta è che il governo ha incassato il sì da parte delle banche a sfruttare gli spazi fiscali che si libereranno quando queste venderanno i crediti acquistati in precedenza. Inoltre, dovrebbero essere coinvolte nell’operazione anche alcune compagnie assicurative. Di quanti soldi si parla? In potenza, secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, si potrebbe arrivare a 17,4 miliardi di euro. Così aveva ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Buone notizie per gli esodati del. Alcuneinizieranno nuovamente ad acquistare ida imprese edili e famiglie che erano rimaste bloccate nei mesi scorsi. Due nomi su tutti: Unicredit e Poste Italiane. Nella lista in mano al ministero dell’Economia e delle Finanze ci sono anche altri istituti di credito, ma un elenco preciso si avrà solo lunedì. Quello che conta è che il governo ha incassato il sì da parte dellea sfruttare gli spazi fiscali che si libereranno quando queste venderanno iacquistati in precedenza. Inoltre, dovrebbero essere coinvolte nell’operazione anche alcune compagnie assicurative. Di quanti soldi si parla? In potenza, secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, si potrebbe arrivare a 17,4 miliardi di euro. Così aveva ...

