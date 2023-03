Ristrutturare casa perché lo chiede l'Europa, davvero? (Di sabato 25 marzo 2023) L'Europarlamento ha approvato la direttiva sulle "case green" e le reazioni, soprattutto politiche, hanno portato molti a pensare di dover Ristrutturare casa per... Leggi su europa.today (Di sabato 25 marzo 2023) L'rlamento ha approvato la direttiva sulle "case green" e le reazioni, soprattutto politiche, hanno portato molti a pensare di doverper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @saxsovrano: @molumbe Ristrutturare casa, costa. - alessandro_972 : @doluccia16 Ma nel 2023 ci sarà qualcosa che non farà venire un ictus o un infarto? Nelle ricerche non c'è il fatto… - katrinyanuo : Devo spendere un botto di soldi per ristrutturare la casa affinché non inquini. Per comprare l'auto elettrica però… - CatiaOro : Cmq credo che Antonella sia l'unica persona che appena uscita dalla casa del gf non è andata a farsi ristrutturare… - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Ordine: 'Il genio Monguzzi vuole ristrutturare San Siro. In quei due anni allora Milan ed Inter devono andare a giocare so… -