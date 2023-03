Tommaso Paradiso: «Il prossimo sarà il disco dell’energia pura e della presa bene» (Di giovedì 23 marzo 2023) Tommaso Paradiso (foto di Andrea Mete)MILANO – Tommaso Paradiso è stato ospite di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Di benedetto, il cantante ha presentato il nuovo singolo “Viaggio Intorno al Sole” e il suo tour nei palazzetti, in partenza da novembre 2023. IL RITORNO DI Tommaso Paradiso CON “VIAGGIO INTORNO AL SOLE”, IL SUO NUOVO SINGOLO Ospite di RTL 102.5, Tommaso Paradiso ha presentato in diretta in radiovisione “Viaggio intorno al Sole”, il suo nuovo singolo, disponibile da domani, venerdì 24 marzo. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, “Viaggio Intorno al Sole” è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 marzo 2023)(foto di Andrea Mete)MILANO –è stato ospite di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Didetto, il cantante ha presentato il nuovo singolo “Viaggio Intorno al Sole” e il suo tour nei palazzetti, in partenza da novembre 2023. IL RITORNO DICON “VIAGGIO INTORNO AL SOLE”, IL SUO NUOVO SINGOLO Ospite di RTL 102.5,ha presentato in diretta in radiovisione “Viaggio intorno al Sole”, il suo nuovo singolo, disponibile da domani, venerdì 24 marzo. Scritto dae Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, “Viaggio Intorno al Sole” è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiofmfaleria : TOMMASO PARADISO - MAGARI NO - rtl1025 : ???? Oggi è venuto a trovarci #TommasoParadiso per presentarci il nuovo singolo “Viaggio Intorno al Sole” e il suo to… - desperatereade2 : @juliethxm Tommaso Paradiso (vorrei) - earonemusic : ?? “Viaggio intorno al sole” di Tommaso Paradiso in radio da venerdì 24 marzo. ?? Il brano è una dichiarazione d’a… - rtl1025 : ??? #TommasoParadiso è stato ospite di RTL 102.5. Durante “The Flight”. Il cantante ha presentato il nuovo singolo “… -